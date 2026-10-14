Gazi Gündüz: Terörsüz Türkiye milli birliğe katkı sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazi Gündüz: Terörsüz Türkiye milli birliğe katkı sağlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazi Gündüz: Terörsüz Türkiye milli birliğe katkı sağlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye yüzyılında Terörsüz Türkiye sürecinin ülkede milli birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye yüzyılında Terörsüz Türkiye sürecinin ülkede milli birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Gündüz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrı aşkın tarihi yürüyüşünde, milletin huzuru, birliği ve kalkınmasının her zaman öncelikli hedef olduğunu belirten Başkan Gündüz, bu yürüyüşte en ağır bedellerden birinin, uzun yıllar boyunca ülkenin enerjisini, kaynaklarını ve insanlarını tüketen terör belası olduğunu kaydetti. Gündüz, "Terörsüz Türkiye hedefi, tam da bu noktada bir devlet politikası, milli irade ve ortak gelecek iradesi olarak ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı, vizyoner duruşu, bu sürecin fikri ve siyasi temelini güçlendirmiştir. Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' iradesi, Türkiye'nin iç cephesini güçlendirme, bölücülüğün kaynaklarını kurutma ve milletin enerjisini kalkınmaya yöneltme amacına hizmet etmiştir. Erdoğan'ın bu süreçte gösterdiği kararlılık, TBMM'deki tarihi mutabakatı ve bölgesel barış vurgusu, hedefin devlet-millet ortaklığıyla ilerlediğini göstermektedir. Terörün Türkiye'yi bölme veya parçalama imkanı hiçbir zaman olmamıştır ancak kaynak israfı, can kayıpları ve toplumsal gerilim oluşturma etkisi açıktır. Bugün silah bırakma, fesih kararları ve hukuki zemin arayışlarıyla gelinen nokta, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmanın, gelecek nesillere terörsüz bir vatan bırakmanın ifadesidir. Bu süreç, pazarlık değil, üniter devlet yapısını, milli birliği ve kardeşliği esas alan bir devlet politikasıdır. Bir Türk vatandaşı ve bir terör gazi olarak söylüyorum, Terörsüz Türkiye hedefini destekliyorum. Çünkü bu hedef, milli birliği pekiştiren, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünü artıran, kaynaklarını milletin refahına yönelten ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu güçlendiren bir adımdır. Erdoğan ve Bahçeli'nin bu konuda gösterdiği ortak irade, milletin büyük çoğunluğunun arzuladığı huzur ve kalkınma ortamının kapısını aralamaktadır. Terörsüz Türkiye, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır. Bu hedefe kararlılıkla, şeffaflıkla ve milletin ortak iradesiyle ulaşılması, Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu olmasının önünü açacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
Demokrasi15 TemmuzPolitikaTürkiyeTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:22:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gazi Gündüz: Terörsüz Türkiye milli birliğe katkı sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei