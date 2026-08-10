Güney Kıbrıs 2028'de Doğal Gaz Geliri Bekliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianu, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarından ilk geliri 2028 yılında elde etmeyi beklediklerini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. GKRY Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Mihalis Damianu, ENI-TotalEnergies konsorsiyumunun hak sahibi olduğu "Kronos" sahasının 2028 yılında üretime geçmesinin planlandığını belirterek, ilk geliri 2028 yılında elde etmeyi beklediklerini açıkladı.

Damianu, "Kronos" sahasından elde edilecek gelirin, GKRY ile enerji şirketleri arasında imzalanan sözleşmeler kapsamında belirleneceğini ifade ederek, projenin ilk aşamasında gelirin önemli bir bölümünün geliştirme maliyetlerinin karşılanmasına ayrılacağını kaydetti.

"Kronos" sahasının asıl öneminin Güney Kıbrıs'ı doğal gaz üreten ülkeler arasına sokması olduğuna dikkat çeken Damianu, söz konusu gelişmenin GKRY'nin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) diğer doğal gaz sahalarının geliştirilmesinin de önünü açacağını ileri sürdü.

Yaklaşık 85 metreküp doğalgaz bulunduğu belirtilen sahadan çıkarılacak gazın, Mısır'daki "Zohr" yatağının mevcut altyapısı kullanılarak işlenmesi, ardından "Damietta" terminalinde sıvılaştırılarak başta Avrupa olmak üzere uluslararası pazarlara ihraç edilmesi öngörülüyor.

Afrodit'te üretim hedefi 2031

Damianu, "Afrodit" doğal gaz sahasına ilişkin nihai yatırım kararının 2027 yılının ikinci yarısında alınmasının beklendiğini, üretimin ise 2031 civarında başlamasının planlandığını belirtti. İsrail ile söz konusu saha konusunda yaşanan anlaşmazlığın ticari boyutunda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Damianu, hukuki sürecin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

ExxonMobil-QatarEnergy konsorsiyumunun "Glafkos" ve "Pegasus" sahaları için ticari işletilebilirlik bildiriminde bulunduğunu aktaran Damianu, bu sahalara ilişkin nihai yatırım kararının 2029'da alınmasının, üretimin ise 2033 yılında başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yüksek elektrik fiyatlarına doğal gaz çözümü

Güney Kıbrıs'taki yüksek elektrik fiyatlarının düşürülmesinde doğal gazın önemli rol oynayacağını belirten Damianu, Vasiliko'daki doğal gaz altyapı projesinin Rum hükümetinin öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Proje için yeni ihale sürecinin başlatıldığını açıklayan Damianu, sözleşmenin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının ve projenin yeni gecikmeler ya da hukuki sorunlar yaşanmadan tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Elektrik arz güvenliği açısından enerji depolama yatırımlarına da değinen Damianu, Elektrik İletim Sistemi Operatörü'nün toplam 120 MW kapasiteli enerji depolama sistemi geliştirilmesi için çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Rum Elektrik İdaresi (AİK) ile özel sektörün de depolama projeleri üzerinde çalıştığını kaydeden Damianu, yatırımcıların izin süreçlerine ilişkin taleplerinin değerlendirildiğini belirtti.

GSI projesi yeniden değerlendiriliyor

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında denizaltı kablolarıyla elektrik bağlantısı kurulmasını öngören "Great Sea Interconnector" (GSI) projesinin de güncellenmiş teknik ve ekonomik veriler ışığında değerlendirildiğini açıklayan Damianu, Avrupa Yatırım Bankası'nın değerlendirmesinin tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Lübnan ile muhtemel elektrik bağlantısına ilişkin çalışmaların GSI projesiyle çelişmediğini savunan Damianu, Dünya Bankası desteğiyle yürütülen çalışmanın yalnızca ön fizibilite niteliğinde olduğunu kaydetti. Damianu, Güney Kıbrıs'ın elektrik izolasyonunu azaltacak ve enerji güvenliğini artıracak bütün seçeneklerin teknik ve ekonomik veriler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rekabetçi elektrik piyasasının sektörde önemli bir değişiklik oluşturduğunu belirten Damianu, AİK'in yeni piyasa şartlarında da Rum yönetiminin enerji dönüşümündeki stratejik ortaklarından biri olmayı sürdüreceğini kaydetti.