Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı Sona Erdi - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı Sona Erdi

01.07.2026 11:57
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Güney Kıbrıs, 6 aylık AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı başarıyla tamamlayarak kapanış töreni düzenledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 1 Ocak'ta devraldığı ve 6 ay boyunca yürüttüğü Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı sona erdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 1 Ocak'ta devraldığı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, 6 aylık görev süresinin tamamlanmasıyla sona erdi. Rum basınında yer alan haberlere göre, dönem başkanlığının tamamlanması dolayısıyla Lefkoşa'daki "Filoksenia" Toplantı Merkezi'nde kapanış töreni düzenlendi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis törende yaptığı konuşmada, 6 aylık dönem başkanlığı sürecinde edinilen bilgi ve tecrübenin korunacağını belirterek, Avrupa Konuları Müsteşarlığı ile bakanlıklarda görev yapan Avrupa ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Dönem başkanlığının uzun hazırlık süreci, profesyonellik ve kolektif çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Hristodulidis, sürece katkı sağlayan devlet görevlileri, diplomatlar, gönüllüler ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın küçük bir ülke olmasına rağmen Avrupa Birliği içerisinde liderlik ve koordinasyon görevini başarıyla yerine getirdiğini savunarak, dönem başkanlığının yoğun jeopolitik gelişmeler ve uluslararası krizlerin yaşandığı bir dönemde önemli sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Konuşmasında Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Bakanlar Kurulu üyeleri, kamu çalışanları, Brüksel'deki Daimi Temsilcilik personeli, güvenlik güçleri ve gönüllülere teşekkür eden Hristodulidis, dönem başkanlığında görev alan tüm ekibin önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yaklaşık bin 600 toplantı, 300'den fazla etkinlik düzenlendi

Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ise konuşmasında, Güney Kıbrıs'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın kararlılık, doğru hazırlık ve güvenilirliğin ülke büyüklüğünden daha önemli olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Rauna, dönem başkanlığı süresince Brüksel'de yaklaşık bin 600 toplantı gerçekleştirildiğini, Güney Kıbrıs'ta ise 300'den fazla etkinlik ile 19 gayriresmi bakanlar toplantısının düzenlendiğini belirtti. Ayrıca ilk gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısının da Güney Kıbrıs'ta yapıldığını ifade etti. Dönem başkanlığı kapsamında gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlara 30 binden fazla ziyaretçinin katıldığı belirtilirken, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da törendeki konuşmasında dönem başkanlığını "başarıyla tamamlanan ulusal bir misyon" olarak nitelendirdi.

Kombos, elde edilen başarının Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile AB kurumlarının desteği sayesinde mümkün olduğunu ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kıbrıs'ın AB Dönem Başkanlığı Sona Erdi - Son Dakika

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