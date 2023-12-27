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Güney Kore, ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı satın alacak - Son Dakika
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Güney Kore, ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı satın alacak

Güney Kore'nin silah tedarikinden sorumlu kamu kurumu Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), ABD hükümeti ile 20 adet F-35A savaş uçağı satın alma anlaşması imzaladıklarını duyurdu. 2027 yılından itibaren teslim edilecek olan yeni uçaklar, gelişmiş silah teknolojileri ve operasyonel kabiliyetlere sahip olacak. Bu tedarikin Güney Kore ordusunun savunma yeteneklerini güçlendireceği belirtiliyor.

Güney Kore, ABD\'den 20 adet F-35A savaş uçağı satın alacak
27.12.2023 - 09:22,  Güncelleme: 09:22
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Güney Kore, 20 adet F-35A hayalet savaş uçağı satın almak üzere ABD hükümeti ile anlaşma imzaladı.

Güney Kore'nin silah tedarikinden sorumlu kamu kurumu Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), 20 adet F-35A hayalet savaş uçağı satın almak üzere ABD hükümeti ile resmi anlaşma sağlandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, ABD havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen savaş uçaklarının satın alınmasına ilişkin sözleşmenin 8 Aralık'ta imzalandığı belirtildi. 2027 yılından itibaren Güney Kore'ye teslim edilecek 20 adet yeni F-35A hayalet savaş uçağının mevcut F-35A'lara kıyasla gelişmiş silah teknolojileri ve operasyonel kabiliyetlere sahip olacağı kaydedildi. Son tedarikin Güney Kore ordusunun savunma yeteneklerini geliştireceği ifade edildi.

Gelişmiş radar özellikleri ile öne çıkıyor

2019-2022 yılları arasında 40 adet F-35A alımı yapan ve kuş çarpması sonucu ciddi hasar gören 1 jeti bu ay başında kullanımdan çıkaran Güney Kore'nin an itibarıyla 39 adet F-35A savaş uçağı bulunuyor. Düşman tarafından fark edilmeden uzun menzilli stratejik saldırılar gerçekleştirilmesine imkan tanıyan F-35A jetlerinin, yüksek performanslı radar ve gizlilik yetenekleri nedeniyle Güney Kore ordusu tarafından tercih edildiği biliniyor. - SEUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Güney Kore, ABD'den 20 adet F-35A savaş uçağı satın alacak - Son Dakika


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