Güney Kore, ABD'den Gümrük Vergisi Muafiyeti Talep Etti

Politika

Güney Kore hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanması kararlaştırılan yeni gümrük vergilerinden muaf olmak için talepte bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ve ülkelerle yapılan ticarete karşılıklı vergi uygulama kararlarına yönelik bir hamle de Güney Kore'den geldi. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu hafta Washington'u ziyaret eden Bakan Yardımcısı Park Jong-won'un ABD makamlarından yeni gümrük vergilerinden muaf tutulma talebinde bulunduğu bildirildi. Temasları sırasında an itibariyle yürürlükte olan Güney Kore-ABD serbest ticaret anlaşmasının önemine dikkat çeken Park'ın, iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkilere ve Güney Kore şirketlerinin ABD'ye yaptığı büyük yatırımlara vurgu yaptığı aktarıldı. Park'ın iki ülke arasındaki gümrük vergilerinin büyük bölümünün Güney Kore Kore-ABD serbest ticaret anlaşması kapsamında kaldırıldığının altını çizdiği kaydedildi. Açıklamada, "ABD ile ticaret konusunda üst düzey temaslarda bulunmaya devam edecek, sektör temsilcileri ile yakın iletişim kurarak Güney Koreli şirketlerin uğrayacağı zararı en aza indirmek için çalışacağız" denildi.

Trump yeni gümrük vergileri uygulama kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı. "Herkesin ne anlama geldiğini tam olarak anlayabilmesi için çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerimizi istisna ya da muafiyet olmaksızın yüzde 25'e sabitleyerek basitleştiriyorum" diyen Trump, üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını ifade etmişti. Ülkelerle yapılan ticarette karşılıklı gümrük vergileri uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi de imzalayan Trump, "Ticarette adalet amacıyla karşılıklı vergiler uygulanmasına karar verdim. Yani ABD'ye ne uygulanırsa biz de onlara aynısını uygulayacağız" şeklinde konuşmuştu. - SEUL