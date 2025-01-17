Güney Kore Başkanı Yoon, İfade Vermeyi Reddetti

Politika

Güney Kore'de yetkileri askıya alınarak tutuklanan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim soruşturması kapsamında ifade vermeyi reddettiği bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken, Yoon hakkında "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yürütülen sıkıyönetim soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Seul'deki başkanlık konutunda tutuklanan Yoon'un geçici olarak tutulduğu gözaltı merkezindeki 3'üncü gününde de Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi'ne (CIO) giderek ifade vermeyi reddettiği bildirildi. CIO'dan yapılan açıklamada, Yoon'un dün de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği belirtilirken, Yoon'un avukatı Seok Dong-hyeon ise "Başkan Yoon bugün CIO'ya gitmeyecek" açıklamasında bulundu. Yoon'un ilk günkü ifadesi sırasında soruşturma hakkındaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Seok, "Başkan, soru-cevap formatında bir sorgulamaya yanıt vermek için hiçbir neden veya gerek görmüyor" ifadelerini kullandı.

Tutuklanarak ifade vermeye götürülmüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon soruşturma komisyonunun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Çarşamba günü tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı "yasa dışı" olarak nitelendirerek, polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı. Yoon hakkındaki tutuklama kararının geçerlilik süresinin 48 saat olduğu belirtilirken, Yoon'un bu süre zarfında geçici olarak bir gözaltı merkezinde tutulduğu kamuoyuna yansımıştı. Yoon'un yetkisizlik gerekçesi ile yaptığı tutukluluğa itiraz kararı da mahkeme tarafından reddedilmişti. - SEUL