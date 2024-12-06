Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları

Politika

Güney Kore'de ana muhalefette bulunan Demokrat Parti'nin (DP) lideri Lee Jae-myung, sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u "açık bir isyanın arkasındaki beyin" olarak tanımlayarak, "Anayasaya aykırı, yasadışı eylemlerle halkın hayatını tehlikeye atan bir başkana devlet işleri bir an bile emanet edilemez" dedi.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen kısa süreli sıkıyönetimin yol açtığı siyasi kriz sürerken, muhalefet Yoon üzerinde baskıyı artırdı. Ana muhalefetteki DP'nin lideri Lee Jae-myung Ulusal Meclis'te bugün yaptığı konuşmada, Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimi "ayaklanma" ve "iktidarı korumak ya da pekiştirmek için düzenlenen bir darbe" olarak nitelendirdi. Yoon'un "açık bir isyanın arkasındaki beyin" olduğunu söyleyen Lee, "Anayasaya aykırı, yasadışı eylemlerle halkın hayatını tehlikeye atan bir başkana devlet işleri bir an bile emanet edilemez" şeklinde konuştu.

"Yasal prosedürler uygulanmalı"

Görevini kötüye kullanan Yoon'un yetkilerinin derhal askıya alınması gerektiğini söyleyen Lee, "İsyan suçu başkana yönelik soruşturma muafiyetine tabi olmadığından, soruşturma, gözaltı, tutuklama, iddianame hazırlama ve cezalandırma dahil gerekli tüm yasal prosedürler gerektiği gibi uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

Sıkıyönetim ilanı siyasi krize neden olmuştu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol,

"muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis'in sıkıyönetim kararını tanımaması üzerine geri adım atan Yoon, uygulamayı yaklaşık 6 saat sonra yürürlükten kaldırmıştı. Yoon'un mensubu olduğu Halkın Gücü Partisi (PPP) dahil tüm partiler kısa süren sıkıyönetim uygulamasına sert tepki gösterirken, muhalefet Yoon'un görevden alınması için Ulusal Meclis'e önerge sunmuştu. Söz konusu önergenin yarın mecliste oylanacağı kamuoyuna yansımıştı. - SEUL