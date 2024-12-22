Güney Veziristan'daki Terör Saldırısında Çok Sayıda Asker Şehit Oldu

Politika

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda askerin şehit olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda şehit olduğu ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada söz konusu saldırıyı kınanarak şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde dün (21 Aralık) meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde, güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." - ANKARA