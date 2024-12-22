Güney Veziristan'daki Terör Saldırısında Çok Sayıda Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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Politika

Güney Veziristan'daki Terör Saldırısında Çok Sayıda Asker Şehit Oldu

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında birçok askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, saldırıyı kınayarak şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi. Pakistan'ın terörle mücadelesine destek vurgulandı.

22.12.2024 13:30
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Dışişleri Bakanlığı tarafından, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda askerin şehit olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda şehit olduğu ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada söz konusu saldırıyı kınanarak şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde dün (21 Aralık) meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde, güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Güney Veziristan'daki Terör Saldırısında Çok Sayıda Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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