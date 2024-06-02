Güneykaya'da Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini AK Parti Adayı Kazandı - Son Dakika
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Politika

Güneykaya'da Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini AK Parti Adayı Kazandı

Güneykaya\'da Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini AK Parti Adayı Kazandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yapılan yenilenen belediye başkanlığı seçiminde, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu kesin olmayan sonuçlara göre galip geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği beldede, 4 parti adayı yarıştı. Kırışkuzu, 556 oy alarak Güneykaya belde belediye başkanı seçildi.

02.06.2024 21:47
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun "seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği" gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Güneykaya beldesinde 4 partinin adayı yarıştı.

Beldede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı, 5 sandıkta 1021 seçmen oy kullandı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı, görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 556, MHP adayı Hasan Erçoban 406, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal 20 ve Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 5 oy aldı, 34 oy geçersiz sayıldı.

Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre Güneykaya belde belediye başkanı seçildi.

Beldede, 31 Mart'taki seçimlerde MHP adayı Hasan Erçoban 333, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal 158, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 149, Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 7 oy almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Güneykaya'da Yenilenen Belediye Başkanlığı Seçimini AK Parti Adayı Kazandı - Son Dakika

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