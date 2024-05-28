Gürcistan Parlamentosu, Cumhurbaşkanının vetosunu iptal etti - Son Dakika
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Politika

Gürcistan Parlamentosu, Cumhurbaşkanının vetosunu iptal etti

Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin 'Yabancı etkinin şeffaflığı' yasasına ilişkin vetosu iptal edildi. Yasa, parlamento çoğunluğu tarafından onaylandı. Başkent Tiflis'teki Parlamento binası önünde ise tartışmalı yasaya karşı protestolar devam ediyor.

28.05.2024 19:10
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Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına ilişkin vetosu iptal edildi.

Gürcistan'da "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına yönelik protestolar devam ederken, Gürcistan parlamentosunda yapılan oylamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına ilişkin vetosu 4'e karşı 84 oyla geçersiz kılındı. Yasa, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin vetosunun geçersiz kılınmasının ardından parlamento çoğunluğu tarafından onaylanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 14 Mayıs'ta parlamentodan onay alan söz konusu yasayı 18 Mayıs'ta veto etmişti.

Parlamento binası önünde protestolar sürüyor

Başkent Tiflis'teki Parlamento binası önünde ise tartışmalı yasaya ilişkin protestolar devam ediyor. Göstericiler, parlamento önünde "Rus kanunuyla yaşayamayız", "Köleler ve Ruslar" şeklinde sloganlar attı.

Yasa tasarısı 14 Mayıs'ta yasalaşmıştı

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoya sunduğu "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı, parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti. Tasarı parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü okumada 30 hayır oyuna karşılık 84 evet oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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