Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protesto Gösterisi - Son Dakika
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Politika

Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protesto Gösterisi

Gürcistan'da şiddetli protestolara rağmen 14 Mayıs'ta parlamentoda yasalaşan 'Yabancı etkinin şeffaflığı' yasasına karşı başkent Tiflis'te protesto gösterisi düzenlendi. Yasaya tepkiler sürüyor.

24.05.2024 23:31
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Gürcistan'da şiddetli protestolara rağmen 14 Mayıs'ta parlamentoda yasalaşan "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına karşı başkent Tiflis'te protesto gösterisi düzenlendi.

Gürcistan'da, ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle protesto edilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasaya tepkiler sürüyor. Gürcistan parlamentosunun 14 Mayıs'ta Kabul ettiği yasa, başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda protesto edildi. İçişleri Bakanlığı binasına doğru yürüyen göstericiler, ellerinde Gürcistan, Avrupa ve ABD bayrakları taşıyarak, sık sık "Yaşasın Gürcistan", "Rus yasasına hayır", "Nereye gidiyoruz? Avrupa'ya" şeklinde sloganlar attı.

Muhalefet partilerinin temsilcileri ve üyelerinin de katıldığı yürüyüş nedeniyle Tiflis'in önemli noktalarında ulaşım felç oldu. İçişleri Bakanlığı önüne gelen kalabalık, protestolarda gözaltına alınan göstericilerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, onların serbest bırakılmasını talep etti. Yürüyüşte polise göstericilere karşı şiddet uygulamama çağrısı yapıldı. Gösteri, Gürcistan ve AB marşlarının okunmasıyla sona erdi.

Gürcistan Parlamentosu'nun Hukuk Komitesi, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin vetosunu iptal etmek amacıyla 27 Mayis tarihinde müzakere için toplanacak.

Zurabişvili, geçtiğimiz hafta ülkede tartışmalara ve protestolara neden olan "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını veto ettiğini belirtmiş, "Bu yasa, anayasamıza aykırı olan ve Avrupa yoluna engel olan bir Rus yasasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı

Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin Mart 2023'te parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Gürcistan, Tiflis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protesto Gösterisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'da Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasasına Karşı Protesto Gösterisi - Son Dakika
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