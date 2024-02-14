Gürcistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Gürcistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Gürcistan Dışişleri Bakanı Türkiye\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'nin bugün ve yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

14.02.2024 16:47
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'nin bugün ve yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili, 14-15 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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