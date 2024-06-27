Gürcistan Parlamentosu LGBT Kısıtlamalarını Onayladı

Politika

Gürcistan Parlamentosu, "eşcinsel ilişkilerin propagandasının" ve "cinsiyet değiştirme ameliyatlarının" yasaklanması da dahil kapsamlı kısıtlamalar içeren bir dizi yasa tasarısına ilk onayı verdi.

Gürcistan Parlamentosunda bugün "eşcinsel ilişkilerin propagandasının" ve "cinsiyet değiştirme ameliyatlarının" yasaklanması da dahil kapsamlı kısıtlamalar içeren bir dizi yasa tasarısı bugün oylandı. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından önerilen ve LGBT bayrağının da kamusal alanda sergilenmesini de yasaklayacak olan tasarılar, milletvekillerin çoğunluğu tarafından onaylandı. Tasarılara göre, eşcinsel olan kişiler evlat edinemeyecek ve kimlik belgelerinde cinsiyetlerini değiştiremeyecek. Eşcinsel evlilikleri teşvik eden kamuya açık miting, yürüyüş gibi çeşitli toplantılar yasaklanacak. Eğitim sisteminde "LGBT propagandasına" izin verilmeyecek ve yayıncıların eşcinsel ilişkileri içeren mahrem sahneleri göstermesi yasaklanacak.

Tasarıların yasalaşması için 2 okumadan daha geçmesi gerekiyor.

Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili yaptığı açıklamada, yasa tasarılarının ikinci ve üçüncü okumalarını 26 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerin hemen öncesinde oylayacaklarını bildirmişti. Papuashvili, "Tasarılar geleneksel ilişkileri değiştiren LGBT propagandasını kontrol altına almak için gerekli" ifadelerini kullanmıştı. - TİFLİS