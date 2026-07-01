Gürlek ve Ahmadov Bakü'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Gürlek ve Ahmadov Bakü'de Bir Araya Geldi

Gürlek ve Ahmadov Bakü\'de Bir Araya Geldi
01.07.2026 18:03
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Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı ile işbirliği ve hukuk alanındaki ilişkileri görüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi.

Bakan Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi. Görüşmede Ahmedov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini ifade ederek, iki ülke arasında karşılıklı güven ve desteğe dayalı işbirliğinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasında adalet alanındaki iş birliğinin mevcut durumu ve gelişme perspektiflerinin ele alındığı görüşmede, son yıllarda bakanlıklar arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, imzalanan belgeler ve ortak eylem mekanizmalarının ilişkilerin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı kaydedildi. Aynı zamanda hukuki yardım, cezaevi ve denetimli serbestlik sistemleri, dijital çözümlerin uygulanması, deneyim paylaşımı ve personel eğitimi alanlarında iş birliğinin genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde uygulanan ortak projeler ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının hukuk alanındaki entegrasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Gürlek, Hukuk, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürlek ve Ahmadov Bakü'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

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