Güroymak'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Güroymak'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı

Güroymak\'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.

04.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz, AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı.

AK Parti ve DEM Parti temsilcilerinin itirazını değerlendiren Güroymak İlçe Seçim Kurulu, bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

İlçe Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda, Güroymak'ta itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oylar yeniden sayıldı, AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi.

Sayım sonucunda oyların dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: 4 bin 313, Yeniden Refah Partisi: 4 bin 297, DEM Parti: 4 bin 221, CHP: 98, İYİ Parti: 87, Saadet Partisi 54, BTP: 47, Vatan Partisi: 33, TKP: 31

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların ve bazı sandıkların sayımının yapıldığını belirtti.

Yeni sayımda AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiğini ifade eden Köstekçi, şunları kaydetti:

"Herkesin huzurunda şeffaf şekilde inceleme yapan İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararla Güroymak Belediye Başkanlığı partimize geçti. Ne yazık ki süreçte birçok oyumuz geçersiz sayılmıştı. Bu kararla hakkımız teslim edilmiştir. Kararın ardından itiraz süreci var. Bizim gibi diğer partilerin de itirazda bulunması çok doğaldır. Güroymaklı hemşehrilerimiz hizmet ve eser siyasetine onay vermiştir. Biz, bu anlamda tüm Güroymak halkının iradesini korumak istedik. Sonucun hayırlı olmasını diliyorum."

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre ilçede Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AK Parti adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü 4 bin 206 oy almıştı.

Kaynak: AA

Güroymak, AK Parti, Bitlis, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Güroymak'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti
    14:04 Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti

    Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.

  • Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı
    14:03 Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı

    Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreni yapıldı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor
    14:02 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.

  • Hatay'da 14 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
    13:59 Hatay'da 14 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurarak, araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. ve M.M, tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM'nin sorumluluğundadır
    13:59 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM'nin sorumluluğundadır

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve sığınmacı sorununun önlenmesi sorumluluğunun sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarında olduğunu belirtti. Aksakal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diledi ve Türkiye'nin seçimsiz döneminde ekonomik sıkıntıların aşılması ve terör yapılanmalarının yok edilmesinin önemine vurgu yaptı. Aksakal, DSP olarak yeni anayasa konusunu öncelikli olarak ele alacaklarını ve 1921 anayasasına yapılan atıfları sinsi bir girişim olarak değerlendireceklerini ifade etti.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Göreve Başladı
    13:59 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Göreve Başladı

    Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.

  • Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan göreve başladı
    13:57 Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan göreve başladı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mustafa Turan, göreve başladı. Turan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve daha sonra belediye binasında görevi devraldı. Yaptığı konuşmada destek olan hemşehrilerine teşekkür eden Turan, adalet, hak, özgürlük, demokrasi, cumhuriyet ve Atatürk'ten yana tavrın devam edeceğini belirtti.


13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
13:49 Beşiktaş’taki yangında 29 kişi hayatını kaybetti, mekanla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını kaybetti, mekanla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
12:04 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik etmediğini açıkladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik etmediğini açıkladı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:11:53. #1.12#
SON DAKİKA: Güroymak'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement