Güroymak\'ta Seçim Sonuçları İtirazı AK Parti Adayı Lehin Sonuçlandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz, AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı.
AK Parti ve DEM Parti temsilcilerinin itirazını değerlendiren Güroymak İlçe Seçim Kurulu, bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi.
İlçe Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda, Güroymak'ta itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oylar yeniden sayıldı, AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi.
Sayım sonucunda oyların dağılımı şöyle oldu:
AK Parti: 4 bin 313, Yeniden Refah Partisi: 4 bin 297, DEM Parti: 4 bin 221, CHP: 98, İYİ Parti: 87, Saadet Partisi 54, BTP: 47, Vatan Partisi: 33, TKP: 31
AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların ve bazı sandıkların sayımının yapıldığını belirtti.
Yeni sayımda AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiğini ifade eden Köstekçi, şunları kaydetti:
"Herkesin huzurunda şeffaf şekilde inceleme yapan İlçe Seçim Kurulunun verdiği kararla Güroymak Belediye Başkanlığı partimize geçti. Ne yazık ki süreçte birçok oyumuz geçersiz sayılmıştı. Bu kararla hakkımız teslim edilmiştir. Kararın ardından itiraz süreci var. Bizim gibi diğer partilerin de itirazda bulunması çok doğaldır. Güroymaklı hemşehrilerimiz hizmet ve eser siyasetine onay vermiştir. Biz, bu anlamda tüm Güroymak halkının iradesini korumak istedik. Sonucun hayırlı olmasını diliyorum."
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre ilçede Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AK Parti adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü 4 bin 206 oy almıştı.
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