Guterres Kıbrıs'ta Çözüm İçin Temaslarda - Son Dakika
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Guterres Kıbrıs'ta Çözüm İçin Temaslarda

Guterres Kıbrıs\'ta Çözüm İçin Temaslarda
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta çözüm arayışlarını önemli bulduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği görüşmede, bölgede yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını her zamankinden daha önemli bir hale getirdiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta temaslarına başladı. Guterres, sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Guterres, Kıbrıs'ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bölgede yaşanan bazı jeopolitik gelişmelerin adayı daha merkezi bir konuma yerleştirdiğine dikkat çeken Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm bulmakla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Rum lider Hristodulidis ise Guterres'in ziyaretinin Kıbrıs meselesine bağlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirterek yapılacak görüşmeleri ve istişareleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. "Kıbrıs'ta, bölgede, uluslararası seviyede iyi haberlere ihtiyacımız var" diyen Hristodulidis, özellikle uluslararası düzeyde yaşanan son derece zorlu zamanlarda, BM Genel Sekreteri'nin desteğine ve siyasi bağlılığına güvendiklerini kaydetti.

Erhürman ile bir araya gelecek

Guterres, saat 11.45'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek, saat 12.30'da ise Lefkoşa ara bölgede Ledra Palace Otel dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak. Saat 14.30'da Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek olan Guterres, 17.00'de de BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgüt temsilcileriyle görüşecek. Guterres, saat 19.00'da Erhürman ve Hristodulidis ile ara bölgede akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Yarın üçlü görüşme yapılacak

Guterres, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis'le ara bölgede bir araya gelecek. BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde saat 10.00'da başlayacağı bildirilen üçlü görüşmenin ardından Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Guterres'e ziyaretinde BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin eşlik ediyor.

Kıbrıs'a son BM Genel Sekreteri ziyareti, 2010'da Ban Ki-Moon tarafından yapılmıştı.

Kaynak: İHA

Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres Kıbrıs'ta Çözüm İçin Temaslarda - Son Dakika

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