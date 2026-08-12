Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu

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Meclis Başkanı Kurtulmuş, güvenlik toplantısında 81 ilin yöneticileriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" konulu güvenlik toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin güvenlik toplantısında, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' konulu güvenlik toplantısında, 81 ilimizin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geldik. Yurdumuzun dört bir yanında barış, huzur ve esenlik ortamının korunması için İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz, Jandarmamız, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Ülkemizin güvenliğinin ve kardeşliğin teminatı olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Güvenlik Toplantısı: Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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