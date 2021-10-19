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Vali Akın: "Muhtar yerel demokrasinin en önemli yapı taşıdır" - Son Dakika

Vali Akın: "Muhtar yerel demokrasinin en önemli yapı taşıdır"

19.10.2021 15:34
Vali Akın:

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarları kabul ederek günlerini kutladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarları kabul ederek günlerini kutladı.

Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunan muhtarlar etkinlikler kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti. Muhtarla bir araya gelen Vali Akın, muhtarların yerel demokrasinin en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu söyledi. Konuşmasında, devletin 2015 yılında muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekmek amacıyla 19 Ekim gününü 'Muhtarlar Günü' olarak ilan ettiğini belirten Vali İbrahim Akın; "Devletimizin muhtarlarımızın idari ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesine ilişkin birçok düzenlemeyi hayata geçirmesi, devletle vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlarımız için büyük bir kazanım olmuştur. Seçimle iş başına gelen muhtarlarımız halkımızın temsilcileridir. Sizleri devletin temsilcisi olarak gören vatandaşlarımız, en küçük sıkıntısında sizlere başvurmakta, acı gününde de sevinçli gününde de sizleri yanında görmek istemektedir. Muhtarlarımız bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini üst mercilere iletirken, bir yandan da devletimizin şefkat elini milletimize hissettirmektedirler. Bu nedenle, yaptığınız görevler ulvi ve kutsaldır. Devletimizin vatandaşımıza dokunan en yakın eli olmanız dolayısıyla mahallelerimizin ve köylerimizin gelişmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için bizlerle işbirliği içinde çalışmaya gayret gösteriyorsunuz" dedi. İlin yöneticileri olarak muhtarlardan gelen talepleri imkanlar ölçüsünde yerine getirerek vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin gayretinde olduklarını belirten Vali Akın, "Sadece yol, su gibi altyapı yatırımları manasında değil, mahallenizdeki, köyünüzdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devlet imkanlarının ulaştırılması için de desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yaşadığımız şehrin her alanda gelişmesi için tüm kesimlerin akıl ve güç birliğinin yapması şarttır. Sizler de bu dinamizmin önemli bir parçasısınız. Ancak birlik ve beraberlik sağlandığı zaman bu şehir ve halkımız için güzel hizmetler gerçekleştirebiliriz. Sizlerin görevde bulunduğunuz süre boyunca bu bilinçle çalışmalarınıza devam edeceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Devletin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konusunda önemli değişiklikler yaptığını ifade eden Vali Akın, "Bu çerçevede, muhtarlarımızın ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi, yetkilerinin artırılması hususlarında yapılan düzenlemeler yapıldı. Muhtarlarımızın hizmetlerinin kolaylaştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Hizmetlerin daha etkili ve verimli sunulması adına Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Muhtar Bilgi Sistemi hayata geçirildi. Bundan sonra da muhtarlarımızın hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devletimiz tarafından mutlaka devam edilecektir" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile muhtarlar adına Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Köksal'ın da bir konuşma yaptığı programa; İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, il genel meclis üyeleri, ilgili daire müdürleri ile muhtarlar katıldı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen yemek programı, muhtarların taleplerinin dinlenilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Vali Akın: Muhtar yerel demokrasinin en önemli yapı taşıdır

Selahattin Ekicioğlu, Muhtarlar Günü, Kırşehir, Ekim, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Akın: 'Muhtar yerel demokrasinin en önemli yapı taşıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Akın: "Muhtar yerel demokrasinin en önemli yapı taşıdır" - Son Dakika
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