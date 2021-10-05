Paris İklim Antlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi - Son Dakika

Sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılmasını hedefleyen Paris İklim Anlaşması, TBMM Meclis Çevre Komisyonu'nda görüşülmüş ve oy birliğiyle kabul edilmişti.

Çevre Komisyonu'nun ardından TBMM Dışişleri Komisyonu da Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni, görüşülerek oybirliği ile kabul etti. Böylece söz konusu teklif son aşama olan genel kurula sevk edildi.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ "HAYIRLI OLSUN" DİYEREK DUYURDU

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Bugün TBMM Dışişleri Komisyonumuz da "Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Teklifi " görüşülerek oybirliği ile kabul edilip, genel kurula sevk edilmiştir. Hayırlı olsun."