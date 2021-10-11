Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Fransa, Keçiova Camii'nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi infaz etti" - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde Osmanlı zamanında inşa edilen Keçiova Camii'nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi aynı camide infaz ettiğini açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi televizyonda yayınlanan röportajında Fransa'nın sömürge döneminde (1830-1962) yaptığı katliamlara değindi. Tebbun, "Fransa bizi 132 yıl boyunca sömürgeleştirdi, bu süre zarfında tatlı bir sözle silinemeyecek iğrenç suçlar oldu. Zaatcha (Cezayir'in güneydoğusunda) gibi tamamen silinen aileler ve aşiretler var, tek bir bebek kalmadı" dedi.

Keçiova Camii'nin hikayesini de anlatan Cumhurbaşkanı Tebbun, "Keçiova Camii'nde ne yaptılar? Fransa, Keçiova Camii'nin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi kuşattıktan sonra top atışıyla infaz etti" ifadelerini kullandı.

Başkent Cezayir'de "Eski Şehir" olarak bilinen Kasaba bölgesinde yer alan Osmanlı mirası Keçiova Camii, 1520 yılında inşa edilmişti. - CEZAYİR