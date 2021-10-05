Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde meydana gelen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde Yirgou yerleşim biriminde askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "14 askerin hayatını kaybettiği ve 7 askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi. - ANKARA