İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın korona virüse yakalandığı öğrenildi.

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını ve Bakanın karantinada olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Bakan Abdullahiyan'ın genel durumunun iyi olduğunu ve çalışmalarına karantinada devam ettiğini açıkladı. - TAHRAN