Gazetecilere yönelik şiddet protesto edildi - Son Dakika

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Tunus Gazeteciler Sendikası (SNJT) üyeleri, medya mensuplarına yönelik saldırıları protesto etti.

Başkent Tunus'taki sendika merkezi önünde toplanan onlarca basın mensubu, ellerinde "Gazetecilik suç değildir", "Basın özgürlüğü kırmızı çizgimizdir" ve "Özgür basın" yazılı dövizler taşıyarak gösteri düzenledi.

SNJT Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü yetki" kararlarına karşı 10 Ekim Pazar günü Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteri sırasında El-Wataniyye kanalı mensuplarına uygulanan şiddeti kınadıklarını söyledi.

Gazetecilik görevini özgür ve güvenli bir şekilde yapmak istediklerini belirten Celasi, "Gazetecilerin güvenliği, ifade düşmanları tarafından hedef alınmakta. Gazetecileri yıldırarak korku salarak onları otosansür uygulamaya zorluyorlar. Uygulanan şiddetin sebebi bu." dedi.

Gazeteci Yasin Bahrini de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazetecilere yönelik şiddeti önlemek için emniyet güçlerinin de destek olması gerekiyor, çalışırken sadece bizim kendimizi korumamız mümkün değil." diye konuştu.

Bahrini, pazar günkü gösteride gazetecilere saldıranların görüntülerden tespit edildiğini ve olayının yargıya taşındığını söyledi.