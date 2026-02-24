AK Parti Genel Sekreteri İnan'ın babaannesi Hacı Safiye İnan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
AK Parti Genel Sekreteri İnan'ın babaannesi Hacı Safiye İnan son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Sekreteri İnan'ın babaannesi Hacı Safiye İnan son yolculuğuna uğurlandı
24.02.2026 18:43  Güncelleme: 18:45
AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın babaannesi Hacı Safiye İnan'ın cenaze töreni Siverek'te yapıldı. Törene önemli isimler katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'ın babaannesi, aynı zamanda Siverek Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı İnan'ın annesi olan Hacı Safiye İnan vefat etti.

Hacı Safiye İnan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Siverek Şeyh Abdulkadir Geylani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğsü Güzel Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Siverek Kaymakamı Salih Sak, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, AK Parti MKYK Üyeleri Erkan Kandemir ve Mehmet Ali Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İnan ailesi, cenaze törenine katılanlara ve taziyede bulunanlara teşekkür etti. - ŞANLIURFA

