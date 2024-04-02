Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yeniden seçildi

Hacılar Belediye Başkanı ve AK Parti Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, ilçede yapılan seçimde 3 bin 226 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Hacılar'daki oy sonuçları şu şekilde:
"AK Parti'nin Adayı Bilal Özdoğan 3 bin 226, Yeniden Refah Partisi'nin Adayı Bünyamin Geçgil 2 bin 804 oy, Saadet Partisi'nin Adasyı Osman Palaz 526 oy, CHP'nin Adayı Kadir Adanır 349 oy." - KAYSERİ
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Ramazan, Bilecen'e başarılar diledi. Bilecen ise teşekkür konuşmasında Kilis'in kazandığını belirtti ve seçimin bittiğini vurgulayarak parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını takacağını söyledi.
Mucur ilçesinde yapılan seçimlerde MHP temsilcilerinin itirazı, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. MHP, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuracak.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi, Sakarya Yeni Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Sezgin'in ailesi, yakınları ve parti üyeleri törene katıldı.
Adana'da iki muhtar adayının oy pusulalarında azaların ünvanlarını yazdırmaları nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylıkları iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan iptal sonucunda, Cemalpaşa Mahallesi'nde Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer muhtar seçildi.
CHP'nin itirazı üzerine Boğazlıyan ilçesindeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre Boğazlıyan Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.
Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor. Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek. Ancak çatışmalar ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu yıl sokak iftarları gerçekleştirilemiyor.
AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, 14 bin 523 oy alarak belediye başkanı seçildi. Develi'de yapılan seçim sonuçlarına göre, Şengül en fazla oy alan aday oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü ve olayla ilgili bilgi aldı.
Sarıoğlan'da yapılan seçimlerde mevcut başkan Bekir Ayyıldırım, 3 bin 523 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yerel seçimler sonrası çarşı esnafını ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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