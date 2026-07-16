Hacıyev: Azerbaycan ve Ermenistan Gerçek Barışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacıyev: Azerbaycan ve Ermenistan Gerçek Barışta

16.07.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacıyev, barış için Ermenistan anayasasında değişiklik gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ve Ermenistan'ın "gerçek barış" içinde olduğunu ve ticari bağlarını yeniden kurduğunu, ancak nihai bir barış anlaşması imzalanmadan önce Ermenistan anayasasında değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen 4. Şuşa Global Medya Forumu kapsamında Reuters haber ajansına röportaj verdi. Hacıyev, açıklamalarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere değindi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında artık fiili olarak gerçek bir barış ortamının bulunduğunu belirten Hacıyev, "İki ülke, onlarca yıl süren çatışmaların ardından ticari ilişkileri yeniden kurmaya başladı" dedi.

"Ermenistan anayasası konusundaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz"

İki ülkenin barış yolunda kaydettiği ilerlemeye, artan doğrudan temaslara ve ikili ticaretlerine değinen Hacıyev, "Gerçek bir barış ortamında yaşıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan için barış sadece kağıda yazılmış ya da bir bildiride yer alan bir unsur değil, aynı zamanda bir gerçektir. Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri sevkiyatı yapılıyor" şeklinde konuştu. Ermenistan anayasanın değiştirilmesini istediklerini bir kez daha dile getiren Hacıyev, "Ancak biz yine de Ermenistan anayasası konusundaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. Anayasal değişikliklerin şekli Ermenistan'ın iç meselesidir, Azerbaycan için önemli olan, ülkemize yönelik toprak iddiası olarak değerlendirdiğimiz hükümlerin, ister yeni bir anayasanın kabulüyle ister başka bir hukuki mekanizmayla resmen ortadan kaldırılmasıdır. Bu konu çözüldüğünde nihai barış anlaşmasının imzalanmasının önünde hiçbir engel kalmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞUŞA

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hacıyev: Azerbaycan ve Ermenistan Gerçek Barışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz mapping gösterisi Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Rize’de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 19:09:12. #7.13#
SON DAKİKA: Hacıyev: Azerbaycan ve Ermenistan Gerçek Barışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.