Hakan Aka'dan Karesi Belediyesi'ne Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Politika

Hakan Aka'dan Karesi Belediyesi'ne Sert Eleştiriler

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarından kesilen 'iş kıyafeti' paralarının nereye gittiğini sorguladı. Başkan Aka, belediye yönetimini işçilerin haklarını ihmal etmekle suçlayarak, iş kıyafetlerinin çalışanlara ulaşmadığını vurguladı.

18.02.2025 14:08  Güncelleme: 14:10
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AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi Belediyesi çalışanlarının maaşlarından her ay "iş kıyafeti" adı altında kesilen paranın akıbetini sorguladı. Başkan Aka, belediye yönetiminin işçilerin en temel haklarını ihmal ettiğini belirterek, Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'a sert eleştirilerde bulundu.

Başkan Aka, "İşçilerin hakkı gasp ediliyor"

Karesi Belediyesi'nde çalışan personelin uzun süredir iş kıyafeti alamadığını vurgulayan Aka, şu soruları yöneltti: Personelden her ay kesilen yüzde 4+ yüzde 4 parayla iş kıyafeti almak zorundasınız. kesiliyorsa, bu paralar nereye aktarılıyor? Yok eğer aktarmıyorsanız, işçilere kıyafetleri neden verilmiyor? Gece, gündüz demeden sıcak,soğuk demeden çalışan işçilerimizin hakkı değil mi. Kesiliyorsa, bu paralar nereye aktarılıyor? Yok eğer aktarmıyorsanız, işçilere kıyafetleri neden verilmiyor? Gece, gündüz demeden sıcak,soğuk demeden çalışan işçilerimizin Alın teri döken işçilerimizin haklarından tasarruf olmaz" dedi. Aka, belediye yönetiminin çalışanların emeğini sömürdüğünü öne sürerek, işçilerin yıllardır yazlık ve kışlık kıyafetlerden mahrum bırakıldığını ifade etti.

"CHP zihniyeti işçiyi mağdur ediyor"

Başkan Aka, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık'ı hedef alarak," CHP'nin işçiyi mağdur eden bir anlayışla hareket ettiğini söyledi. Belediye personelinin fedakarca çalıştığını, ancak hak ettikleri iş kıyafetlerine bile ulaşamadıklarını dile getirdi. Aka, çalışanların alın teriyle kazandıkları paranın hesabının verilmesi gerektiğini belirterek, şu sözleri ekledi: "Karesi Belediyesi çalışanları, en temel ihtiyaçlarından biri olan iş kıyafetlerine bile ulaşamıyor. Belediye Başkanı, işçilerin alın terinden kesilen paraların hesabını vermek zorundadır. Bu soruların cevabını hem çalışanlarımız hem de Karesi halkı bekliyor."

AK Parti olarak her zaman işçinin yanında olduklarını vurgulayan Aka, belediye yönetimini işçilerin hakkını teslim etmeye çağırdı. Alın terinin sömürülmesine göz yummayacaklarını belirten Aka, yaşanan bu haksızlığın bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Aka'dan Karesi Belediyesi'ne Sert Eleştiriler - Son Dakika

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