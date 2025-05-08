Hakan Fidan AB Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı. - VARŞOVA
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