Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı katılmak üzere geldiği ülkede Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile görüştü. - CİBUTİ
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