DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan'dan Irak Dışişleri Bakanı ile Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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