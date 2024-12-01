Hakan Fidan'dan Irak Dışişleri Bakanı ile Suriye Görüşmesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.