Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile görüştü. - DOHA
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan'dan Katar'da Diplomat Görüşmesi - Son Dakika
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