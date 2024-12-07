Hakan Fidan'dan Katar'da Diplomat Görüşmesi

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği başkent Doha'da Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile görüştü. - DOHA