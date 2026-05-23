Hakan Fidan'dan Katar ve Pakistan ile Görüşme

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistanlı arabulucular ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.