Hakan Fidan IDEF 2025\'i Ziyaret Etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın üçüncü gününde standları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Fuar Merkezi'nde, 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, daha sonra fuara katılan firmaların standlarını gezerek bilgi aldı. Ayrıca Fidan'a hediye takdimi de yapıldı.