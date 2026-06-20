Hakan Fidan Kahire'de Bölgesel Toplantıya Katıldı - Son Dakika
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Hakan Fidan Kahire'de Bölgesel Toplantıya Katıldı

Hakan Fidan Kahire\'de Bölgesel Toplantıya Katıldı
20.06.2026 22:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Libya'nın da ele alındığı bölgesel toplantıya katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ve Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre; Bakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos'un da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda Libya dahil bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Kahire'de Bölgesel Toplantıya Katıldı - Son Dakika

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