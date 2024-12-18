Hakan Fidan Kahire'de D-8 Toplantısında - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan Kahire'de D-8 Toplantısında

Dışişleri Bakanı Fidan, D-8 toplantısı için Kahire'de aile fotoğrafına katıldı.

18.12.2024 20:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında çekilen aile fotosuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında çekilen aile fotosuna katıldı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Kahire'de D-8 Toplantısında - Son Dakika

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