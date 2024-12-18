Hakan Fidan Kahire'de D-8 Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında çekilen aile fotosuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında çekilen aile fotosuna katıldı. - KAHİRE
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