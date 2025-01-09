Hakan Fidan KKTC\'de Temaslarda

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan daha sonra Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı kabul etti. - LEFKOŞA