Hakan Fidan Pakistan'a Gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'da bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya katılmak üzere yarın Pakistan'ı ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart 2026 tarihlerinde Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
