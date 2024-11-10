Hakan Fidan, Riyad'da Pakistan Bakanı ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-AL Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-AL Ortak Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Riyad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü. - RİYAD