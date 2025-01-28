Hakan Fidan Riyad\'da Suudi Bakan ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud görüşme gerçekleştirdi. - RİYAD