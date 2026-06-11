Hakan Fidan Sofya'da Bulgar Başbakan ile Görüştü - Son Dakika
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Hakan Fidan Sofya'da Bulgar Başbakan ile Görüştü

11.06.2026 15:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Radev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Fidan daha sonra Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan'ın, Sofya temasları kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya gelmesi planlanıyor. - SOFYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Sofya'da Bulgar Başbakan ile Görüştü - Son Dakika

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