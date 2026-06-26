Hakan Fidan Toronto\'da Türk İş Adamlarıyla Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Toronto'da, Kanada'da yerleşik Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kanada ziyareti kapsamında Toronto'da, Kanada'da yerleşik Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan ayrıca, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği "Küresel Belirsizlikler Çağında Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı etkinlikte Kanada'da yaşayan Türk ve müslüman toplumlarının temsilcileriyle buluştu. - TORONTO