Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.
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