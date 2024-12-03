Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.