DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov'dan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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