Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov'dan Telefon Görüşmesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.