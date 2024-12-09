Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler değerlendirilerek, Suriye'deki durumun küresel ve bölgesel düzeyde olumsuz sonuçlar doğurmasını engelleyecek adımlar ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve David Lammy'den Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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