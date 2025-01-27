Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'ten Telefon Görüşmesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunan Mevidaşı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İki bakan, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıkları değerlendirdi, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.