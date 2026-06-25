Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvn Gil ile telefonda görüşerek deprem felaketiyle ilgili bilgi aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Venezuela ile Deprem Üzerine Görüştü - Son Dakika
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