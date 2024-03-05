Hakan Tütüncü, Alanyaspor tesislerini tamamlayacak

Politika

Alanyaspor'un taraftarlarıyla buluşan Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Menderes Türel döneminde temeli atılan ve bugün balık havuzuna dönen Alanyaspor tesislerini en kısa sürede tamamlayarak ilçeye armağan edeceklerini söyledi. Tütüncü, Alanyaspor- Trabzonspor maçını da tribünden izledi.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Alanyaspor'un taraftarlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Tütüncü, taraftarla sohbet etti, Alanyaspor-Trabzonspor maçı öncesi heyecanlarına ortak oldu. Bir Alanyaspor taraftarının; "Balık havuzuna dönen bir tesis inşaatımız var. Bu tesis ne olacak, başkanım?" sözleri üzerine Tütüncü, "Alanya'da gerçekleştireceğimiz projelerimizin arasında Alanyaspor tesisi de yer alıyor" dedi. Tütüncü, "Alanya'nın büyükşehir anlamında kayıp yılları. Geçmiş dönem Menderes Türel başkanımız zamanında temeli atılan o tesisler ilgisizliğe terk edildi. ve maalesef balık havuzuna döndü. Şimdi Antalya'nın altın çağını başlatıyoruz. Alanyaspor'un o tesislerini en kısa zamanda Alanyaspor'a armağan ediyoruz. Tesisleri en kısa sürede bitiriyoruz. Böyle muhteşem bir takıma sahip olmak, bizim için çok kıymetlidir. Alanyaspor'a tesislerin en güzeli yakışır" diye konuştu.

Tütüncü, taraftar buluşmasından sonra Süper Lig'in 28. haftasında ilçede gerçekleşen Alanyaspor-Trabzon maçını izledi. Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile beraber maçı tribünden izledi. - ANTALYA