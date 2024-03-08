Hakan Tütüncü, Antalya\'da Kadınlar Günü\'nde iş kadınları ve STK temsilcileriyle buluştu

Politika

Dünya Kadınlar Günü'nde, Antalya'nın iş kadınları ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Nice kahramanların hayatlarına odaklanıldığından görülen tablo şudur; Nerede değişime, dönüşüme imza atmış bir erkek varsa, emin olun onun arkasında güçlü bir kadın iradesi, güçlü bir duruş vardır " dedi.

Hakan Tütüncü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, hayatın her alanında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarında ve iş hayatında önemli işlere imza atan kadınlarla bir araya geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen iş kadınları ve STK temsilcileri buluşmasına, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı. Tütüncü, "Başımızın tacı hanımefendiler"diyerek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bazı kavram, sevgi ve ilgilerin bir günle tanımlanmasına prensip olarak karşı olduğunu belirten Tütüncü, "Yılın 365 günü hayatımızı güzelleştiren, toplumumuzu hayatta tutan hanımefendilere selam olsun. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü de kutlanır. Benim için her zaman Anneler Günüdür. Yoğun programlarım olsa dahi annemi arayarak, hayır duasını alırım" dedi.

"Güçlü bir kadın iradesi vardır"

Nerede değişime, dönüşüme imza atmış bir erkek varsa, onun arkasında güçlü bir kadın iradesi ve güçlü bir duruş olduğuna dikkat çeken Tütüncü, " 15 yıllık belediye başkanlığımda kadınların iş hayatındaki üstün başarısına tanık oldum.Hanımefendilerin eli nereye değerse, orası cennet bir köşeye dönüyor. Şehir yönetiminde bu böyle Kadının kararlı duruşu, iradesi eğer kente sağlıklı bir şekilde yansıyorsa, orada güzellik oluyor, bereket oluyor. 2009 yılında belediye başkanı olduğumda Kepez'in 3 tane temel problemi vardı. İmar ve şehircilik, mülkiyet, yatırım problemleri vardı. 15 yıl önce bu 3 tane temel problemin başına hanımefendi kardeşlerimizi görevlendirdim. ve bu hanımefendi kardeşlerim 15 yıl boyunca hep benimle beraber çalıştılar. Geldiğimiz noktada mülkiyet problemlerini geride bırakmış, imar ve şehircilik problemlerini neredeyse sıfırlamış, yatırımlar konusunda eserlerle dolu bir Kepez, var. Ben buradan 3 hanımefendiye, ekiplerine ve belediyemizi anne şefkati ile kadın zarafeti ile güzelleştiren bütün hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum "diye konuştu.

"Kadın elinin değeceği çalışmalar"

Antalya'nın altın çağında kadınlara yönelik yapılacak çalışmalara da değinen Tütüncü,"İşte! yepyeni bir dönemin arifesinde şehre kadın elinin daha güçlü değeceği bir mekanizmayı oluşturmak ve bu mekanizmadan elde edilecek verimi de, şehre bir vizyon olarak armağan etme niyetindeyiz. Kepez'de olduğu gibi, 1 Nisan'dan itibaren bunu siz değerli hanımefendilerle birlikte yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Tütüncü'ye konuşmasının ardından bugüne kadar kadın kooperatiflerine verdiği desteklerden dolayı ANKA Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fevziye Erkan ve kooperatif yönetimi tarafından, Antalya'nın altın çağı anahtarı teslim edildi. - ANTALYA