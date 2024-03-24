Hakan Tütüncü, Ramazan sonunda iki bayramı birlikte yaşayacaklarını söyledi

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Ramazanın sonunda bir değil, iki bayramı hep birlikte, hep beraber yaşayacağız. Buna yürekten, gönülden inanıyorum. 31 Mart seçimleriyle hemşehrilerimiz hizmeti tercih edecekler." dedi.
Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet, Cumhur İttifakı'nın Serik Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Veli Vural ile Serik Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'ndeki iftar programında vatandaşla buluştu.
Çok sayıda kişinin katıldığı programda konuşan Tütüncü, her zorluktan sonra bir kolaylık, her sabrın zafere gebe olduğunu ifade etti.
Seçimlerde destek isteyen Tütüncü, "Allah izin verirse ramazanın sonunda bir değil, iki bayramı hep birlikte, hep beraber yaşayacağız. Buna yürekten, gönülden inanıyorum. 31 Mart seçimleriyle hemşehrilerimiz hizmeti tercih edecekler. İnşallah Veli hocamızla birlikte Serik'te bambaşka bir dönemi başlatacağız." diye konuştu.
Antalya Büyükşehrin vatandaşın desteğiyle "Altın Çağa" merhaba diyeceğini vurgulayan Tütüncü, bunu da hep birlikte beraberce başlatacaklarını belirtti.
Eserlerin, hizmetlerin en güzelini Antalyalılar için yapacaklarını bildiren Tütüncü, "Sizlerin desteği, Allah'ın yardımı olduğu sürece biz de hizmetlerin en güzelini siz değerli hemşehrilerimize getireceğiz. Rabbim bu güzel günleri, iki güzel bayrama vesile kılsın." dedi.
MHP Antalya Milletvekili Durgun ise Serik ve Antalya olarak "Altın Çağı" hep birlikte başlatacaklarını, desteklerinin her zaman tam olduğunu vurguladı.
İl Başkanı Ali Çetin de Kepez Belediye Başkanı da olan Hakan Tütüncü'nün Kepez'de çok fazla hizmet yaptığını, proje ürettiğini, her gün açılışların olduğunu aktardı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Saldırıya maruz kalan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar dileyen Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve demokrasiye yönelik bu tür saldırıların amacına ulaşamayacağını vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin'de yaptığı konuşmada, İstanbul'u almanın Türkiye'yi almak anlamına gelmediğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik yapılan sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de yaptığı devlet terörü sonucunda 32 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürü dağıtan bir vatandaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 72 yaşındaki görevli yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çiğli ilçesinde vatandaşlarla buluşarak Harmandalı çöplüğü sorununu çözeceklerini söyledi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da düzenlenen 'Tokat Hemşehri İftarı' programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Tokat'a yapılan yatırımları anlatarak, İstanbul'un kaynaklarının çarçur edildiğini söyledi ve İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırıldığını belirtti. Ayrıca, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin İstanbul'un kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Sözlü taciz sonrası saldırı gerçekleştiren şüphelilerin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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