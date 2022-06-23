Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

23.06.2022 23:04
Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi.

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi.

Hakim ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. 3 yıllık hakim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılacak. Temel eğitim döneminde hakim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre 'hakim yardımcısı' ve 'savcı yardımcısı' şeklinde görev ayrımına tabi tutulacak.

Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek.

Eğitici hakim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK'nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince 4 kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Hakim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakim ve savcılar ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

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